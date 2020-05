Programmation défensive en bash

usage ( ) {

cat << - EOF

usage : $PROGNAME options

Program deletes files from filesystems to release space .

It gets config file that define fileystem paths to work on , and whitelist rules to

keep certain files .

OPTIONS :

- c -- config configuration file containing the rules . use -- help - config to see the syntax .

- n -- pretend do not really delete , just how what you are going to do .

- t -- test run unit test to check the program

- v -- verbose Verbose . You can specify more then one - v to have more verbose

- x -- debug debug

- h -- help show this help

-- help - config configuration help

Examples :

Run all tests :

$PROGNAME -- test all

Run specific test :

$PROGNAME -- test test_string .sh

Run :

$PROGNAME -- config / path / to / config / $PROGNAME .conf

Just show what you are going to do :

$PROGNAME - vn - c / path / to / config / $PROGNAME .conf

EOF